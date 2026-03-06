ضبط متهمة بسرقة حلق من محل الصاغة بكوم إمبو في أسوان

ألقت قوات مباحث مركز شرطة كوم أمبو، مساء اليوم الخميس، القبض على سيدة متهمة بسرقة حلقة ذهب من أحد محال الصاغة بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

وتلقى مركز الشرطة إخطارًا يفيد قيام سيدة بسرقة حلق من محل صاغة، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة، المنتقبة، توجهت إلى محل صاغة داخل سوق المدينة وقامت بسرقة الحلقة، قبل أن يتم ضبطها بالاستعانة بكاميرات المراقبة الخاصة بالمحل.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات وتحديد أسباب الواقعة.

ويُذكر أن مباحث كوم أمبو قد تمكنت قبل ساعات من القبض على سيدة أخرى متهمة بمحاولة بيع مشغولات ذهبية مقلدة في أحد محلات الصاغة بنفس المنطقة.