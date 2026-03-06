إصابة شخصين في حادث تصادم بمفارق طريق العوينات – الداخلة بالوادي الجديد

أصيب شخصان في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وشاحنة نقل ثقيل بمفارق طريق العوينات – الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بوقوع الحادث في مركز الداخلة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وهما: محمد ع. ت. وعاطف ح. ت. (27 عامًا)، وكلاهما في حالة غيبوبة تامة، وينتميان لمحافظة قنا.

وتواصل إدارة المرور والجهات المعنية رفع آثار الحادث وإعادة السيولة المرورية للطريق.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.