الجمعة 6 مارس 2026 5:55 م القاهرة
مدرب المقاولون يعتذر للأهلي وجماهيره

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 6 مارس 2026 - 5:47 م | آخر تحديث: الجمعة 6 مارس 2026 - 5:47 م

تقدم إسلام فتحي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بالاعتذار للنادي الأهلي وجماهيره عقب مباراة الفريقين التي أقيمت أمس الخميس في الجولة 21 من الدوري الممتاز.

وأكد فتحي اعتذاره لجماهير الأهلي عن أي سوء تفاهم قد يكون حدث خلال المباراة قائلا: "كل الاعتذار والاحترام والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة مع كل التقدير والاحترام لجميع الأندية وجماهيرها كما تعودت في كل مراحل حياتي".

وأضاف: "ليس من طبيعتي الإساءة لأي جماهير وأحترم جميع الأندية في الدوري وما حدث في مباراة الأهلي لا يعدو كونه نرفزة ملعب وتفاعل عصبي مع بعض الكرات والقرارات التحكيمية لكن دون قصد إساءة مني للنادي الأهلي الكبير أو جماهيره العظيمة ".


