توم واريك: انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران ما زال يمثل عقبة رئيسية أمام أي مسار دبلوماسي

قال نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا توم واريك، إنّ ما يتوقعه كثيرون هو أن يقوم الرئيس دونالد ترامب في مرحلة ما بإعلان النصر ثم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السؤال الأساسي بعد ذلك سيكون ما إذا كانت القيادة الإيرانية ستحترم هذا القرار أم ستواصل إطلاق الصواريخ والمسيّرات.

وأوضح واريك أنه في حال استمرت إيران في إطلاق الصواريخ والمسيّرات عقب إعلان وقف إطلاق النار، فإن الولايات المتحدة ستواصل الهجمات.

ولفت إلى أن مثل هذه السيناريوهات حدثت من قبل، كما جرى في يونيو من العام الماضي حين تم إعلان انتهاء الحرب وتوافق الجميع على ذلك.

وتابع أن الأمر قد يتكرر عندما يعلن الرئيس ترامب وقف إطلاق النار، وعندها سيتضح موقف القيادة الإيرانية من الالتزام به.

وأشار نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقًا إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط تمثل نقطة مهمة، موضحًا أن فهم كيفية اندلاع هذه الحرب يكشف عن وجود سوء تقدير وسوء فهم أدى إلى فشل المسار الدبلوماسي.

وأكد واريك أن انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران ما زال يمثل عقبة رئيسية أمام أي مسار دبلوماسي، مشيرًا إلى أنه رغم إمكانية إجراء اتصالات بين الجانبين، بما في ذلك إمكانية تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الأمريكي في أي وقت، فإن السؤال الحقيقي يبقى ما إذا كان هناك من يستمع بالفعل في الجانب الآخر.

