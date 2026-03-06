الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ كروز شرق محافظة الخرج

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عن اعتراض وتدمير صاروخ من نوع «كروز» في منطقة شرق محافظة الخرج.

وفي وقت سابق من فجر يوم الجمعة، أشارت وزارة الدفاع عبر حسابها منصة «إكس»، إلى أن الدفاعات السعودية نجحت كذلك في اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة شرق محافظة الخرج، وطائرة مسيّرة أخرى في المنطقة الشرقية.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع القطرية، بأن قوات الدفاع الجوي الأميري القطري تصدت فجر الجمعة لهجمة بالطائرات المسيّرة استهدفت قاعدة «العديد» الجوية.

وفي الكويت، أفاد الجيش الكويتي بأن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية اخترقت أجواء الدولة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف «حاملة مسيّرات إيرانية»، مؤكدة اشتعال النيران فيها في جراء الاستهداف.

وفي العراق، أعلن فصيل عراقي عن مهاجمة «هدف حيوي» في الأردن باستخدام الطائرات المسيّرة.

كما أصدرت المقاومة الإسلامية في العراق، بيانا أكدت فيه تنفيذ 27 عملية عسكرية، استخدمت فيها المسيّرات والصواريخ، واستهدفت قواعد في العراق والمنطقة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وسبق، وأعلنت المملكة العربية السعودية عن اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة.