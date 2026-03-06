النائب عماد الغنيمي: حديث الرئيس في إفطار الأكاديمية العسكرية يعكس حرص مصر على وقف الحروب واستقرار المنطقة

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، يعكس بوضوح الرؤية المصرية الحكيمة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وحرص الدولة المصرية الدائم على تجنب التصعيد والصراعات التي لا تجلب سوى الخراب والدمار للشعوب.



وأوضح الغنيمي ، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن مصر كانت حريصة منذ البداية على منع حدوث هذا التصعيد يأتي انطلاقًا من تجربة الدولة المصرية وخبرتها التاريخية في إدراك مخاطر الحروب، وما تسببه من تداعيات خطيرة على استقرار الدول ومصالح الشعوب ومقدراتها الاقتصادية والإنسانية.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تصريحات الرئيس تعكس أيضًا الدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة، خاصة في ما يتعلق بالعمل على احتواء الأزمات والسعي إلى تهدئة الأوضاع، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تزال تبذل جهود وساطة مخلصة وأمينة من أجل وقف الحرب واحتواء تداعياتها.



وشدد الغنيمي ، على أن استمرار الصراعات في المنطقة ستكون له ضريبة كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، وهو ما يفسر التحركات المصرية الدؤوبة للدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار.



وأكد النائب عماد الغنيمي ، أن الدور الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية يعكس مسؤولية تاريخية تجاه استقرار المنطقة، ويؤكد مكانة مصر كركيزة أساسية لتحقيق التوازن والحفاظ على الأمن الإقليمي.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية، وقادة القوات المسلحة وعدد من الإعلاميين، وطلبة الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.



وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس شدد على ضرورة مواصلة التحلي بالمسئولية والفهم المبني على العلم والدراسة، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية قد تترتب عليها بعض التداعيات على الأسعار.



وأشار إلى توجيه الرئيس بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، وعدم استغلال هذه الظروف لرفع الاسعار أو التلاعب فيها، مشددا «أننا في حالة شبه طوارئ، ويتعين ألا يتم التلاعب باحتياجات الناس».