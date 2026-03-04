وزراء خارجية يدينون الاعتداءات الإماراتية على دول عربية

عبدالله بن زايد يبحث خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة على الإمارات ودول شقيقة.

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول، مستجدات التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، وذلك في أعقاب الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات وعددًا من الدول.

وأجرى الوزير الإماراتي، مباحثات هاتفية مع محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وميهاي بوبشوي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا، وكونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، وماورو فييرا وزير خارجية البرازيل، وبيتر ماسينكا وزير خارجية التشيك، وباولو رانجيل وزير خارجية البرتغال، وبيتر سيارتو وزير الشئون الخارجية والتجارة في المجر، وأرنولدو أندريه تينوكو وزير الخارجية والعبادة في كوستاريكا، وكايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

وتطرقت الاتصالات إلى تداعيات التصعيد المتواصل في المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر جدية تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، فضلاً عن تأثيراته السلبية في الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.

وأدان الوزراء، واستنكروا بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات ودول المنطقة، مشددين على رفضهم القاطع لهذه الممارسات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي، ومؤكدين حق الدول التي طالتها الاعتداءات في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين والزائرين.

وتوجه بالشكر إلى الوزراء على موقفهم الأخوي وتضامنهم مع دولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

كما تناولت الاتصالات أهمية تكاتف المجتمع الدولي خلال هذه المرحلة الدقيقة، والعمل بشكل منسق لاحتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، مع إعطاء الأولوية للحلول السياسية والمسارات الدبلوماسية والحوار الجاد المسؤول، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.



