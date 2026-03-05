أبو ظبي للطاقة تؤكد استمرارية خدماتها بشكل طبيعي في ضوء التطورات الإقليمية

قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، إن عملياتها التشغيلية على امتداد شركاتها في دولة الإمارات متواصلة بشكل طبيعي ودون أي انقطاع وذلك في ضوء التطورات الإقليمية.



وأضافت في بيان، مساء الأربعاء، أن أعمالها التي تشمل توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها إلى جانب خدمات الصرف تعمل جميعها بكفاءة وبشكل آمن دون أي انقطاع، بحسب وكالة وام.

وأوضحت الشركة أنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية قامت بتفعيل أطر العمل الخاصة بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال لديها بما يضمن المرونة واستدامة توريد الكهرباء والمياه في مختلف أنحاء الدولة.

وتتجه الأنظار إلى أسواق الطاقة العالمية مع اتساع رقعة التصعيد العسكري في المنطقة، خصوصاً بعد أن طالت الهجمات الإيرانية منشآت طاقة رئيسية في عدة دول خليجية.

وخلال الساعات الماضية، تباينت مواقف شركات الطاقة في الخليج بين تطمينات باستمرار العمليات، وإجراءات احترازية لحماية المنشآت والموظفين، في ظل تصاعد المخاطر على البنية التحتية للطاقة وحركة الشحن.