قطر تعلن زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع لطبيعتها

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع لطبيعتها، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

ودوت انفجارات قوية في سماء العاصمة القطرية الدوحة أكثر من مرة، صباح اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الداخلية القطرية من أن مستوى التهديد الأمني «مرتفع»، داعية الجميع إلى البقاء في المنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، إن دولة قطر تتعرض لهجوم صاروخي، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تتصدى للهجمة الصاروخية.

ودعت في بيان، المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض 8 دول عربية، هي قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والأردن والعراق، لهجمات إيرانية، عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على طهران.

وتقول إيران إنها تستهدف ما تصفه بـ«مصالح أمريكية» في دول بالمنطقة، غير أن بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.