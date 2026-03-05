رويترز: إجلاء العاملين الأجانب من حقل الرميلة النفطي في العراق بسبب طائرتين مسيرتين مجهولتين

أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الخميس، بإجلاء العاملين الأجانب من حقل الرميلة النفطي في العراق بسبب طائرتين مسيرتين مجهولتين.

وبدأ العراق تقليص إنتاج النفط في أكبر حقوله وسط امتلاء صهاريج التخزين، ويستعد لخفض قرابة 3 ملايين برميل يومياً من الإنتاج إذا استمرت أزمة مضيق هرمز، بحسب أشخاص مطلعين على العمليات.

وشرع ثاني أكبر منتج في «أوبك» في إغلاق كلٍّ من حقل الرميلة، الأكبر في البلاد، ومشروع غرب القرنة 2، مع خروج نحو 1.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج عن الخدمة يوم الثلاثاء، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لكون المعلومات غير معلنة.

وأضافوا أن عمليات الإغلاق قد تمتد إلى نحو ثلثي إجمالي إنتاج العراق في الأيام المقبلة، إذا استمرت مضيق هرمز فعلياً خارج نطاق الملاحة للسفن.

وتحققت أسوأ مخاوف سوق النفط هذا الأسبوع بعد أن بات مضيق هرمز شبه مغلق أمام الشحن بسبب حرب إيران. ويُعد الممر المائي حيوياً لناقلات تجمع الخام من منتجي الشرق الأوسط لنقله إلى الأسواق العالمية.

وتدير «بي بي» (BP) حقل الرميلة، أحد أكبر الحقول في العالم، بالشراكة مع العراق و«بتروتشاينا» (PetroChina).

وضخ المشروع أكثر من 1.4 مليون برميل يومياً في 2024، وكان عند نحو 1.2 مليون برميل يومياً في مطلع العام الماضي، وفق بيانات الشركة. وبلغ إنتاج غرب القرنة 2 أقل بقليل من 500 ألف برميل يومياً.

وتعرضت أصول الطاقة في أنحاء الشرق الأوسط لهجمات انتقامية بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. و

أغلقت السعودية يوم الاثنين، أكبر مصفاة نفط لديها، فيما أوقفت قطر الإنتاج من أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم عقب هجمات بطائرات مسيّرة.