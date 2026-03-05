وزارة الدفاع الإماراتية: سقوط صاروخ واحد و6 طائرات مسيرة داخل البلاد

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية رصدت اليوم، 7 صواريخ باليستية، حيث تم التعامل وتدمير عدد 6 صواريخ باليستية، فيما سقط عدد 1 صاروخ باليستي داخل أراضي الدولة.

وأشارت في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الدفاعات الجوية رصدت 131 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 125 طائرة مسيرة، بينما سقطت 6 في أراضي الدولة.

ولفتت إلى رصد عدد 196 صاروخاً باليستياً، منذ بدء الاعتداء الإيراني، حيث تم تدمير 181 صاروخاً باليستياً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، و سقط عدد 2 صاروخ على أراضي الدولة.

وأفادت برصد 1072 مسيرة إيرانية واعتراض 1001 منها، فيما وقعت 71 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم ايضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

ونوهت أن هذه الاعتداءات خلفت 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و94 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والاثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسيرلانكية، والاذربيجانية، واليمنية، والاوغندية، والارتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.