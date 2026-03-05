واشنطن بوست: ترامب عرض على الأكراد دعما جويا للسيطرة على غرب إيران

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعمل على حشد الأقلية الكردية في إيران والعراق كحلفاء محتملين، بهدف إشعال انتفاضة داخلية ضد النظام في طهران.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير موسع لها، اليوم الخميس، أن ترامب أجرى هذا الأسبوع محادثات مع قادة أكراد وعرض عليهم دعما أمريكيا واسعا، وذلك في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

وأشارت إلى أن ترامب عرض على القادة الأكراد "غطاء جويا واسعا" ودعما إضافيا، لتمكينهم من السيطرة على مناطق في غرب إيران.

وأكد مسئول رفيع في الاتحاد الوطني الكردستاني صحة هذه المعلومات، موضحا أن "الطلب الأمريكي من الأكراد في العراق هو فتح الطريق وعدم عرقلة" المجموعات الكردية الإيرانية لتنظيم صفوفها داخل العراق، "مع تقديم دعم لوجستي".

وأضاف المصدر ذاته أن ترامب كان واضحا في حديثه مع زعيم الحزب، بافل طالباني، قائلا: "لقد قال لنا إن على الأكراد أن يختاروا جانبا في هذه المعركة، إما مع أمريكا وإسرائيل أو مع إيران".

كما أكد مسئول كبير آخر من الحزب الديمقراطي الكردستاني إجراء المكالمة، مضيفا أن ترامب تحدث أيضا مع مصطفى هجري، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

وتضع المبادرة الأمريكية الأكراد في العراق، الذين تمتعوا حتى الآن بسلام هش مع طهران، أمام مخاطر كبيرة، إذ أن التعاون مع الخطوة الأمريكية قد يهدد الاستقرار في مناطقهم.

وقال مسئول أمريكي رسمي تعليقا على ما ورد في التقرير إن حجم التعاون الكردي لا يزال غير واضح.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ستزود الجماعات الكردية بالسلاح، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن "أي تقرير يشير إلى أن الرئيس ترامب وافق على خطة كهذه كاذب".