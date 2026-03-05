رفع أكثر من مسلسل شارك في موسم دراما رمضان هذا العام، "الحدوتة وحدها لا تكفي"، خاصة المسلسلات التي تتعرض لقضايا مهمة مثل "فساد الأدوية، والانتحار، والعنف ضد المرأة، ومشاكل الأسرة بعد الطلاق".

وحرص صناع هذه المسلسلات على إرفاق أرقام الخط الساخن لجهات حكومية معنية بالقضايا المطروحة داخل الأحداث، في محاولة لنقل الدراما من ساحة المشاهدة إلى ساحة الفعل، وحتى يتحقق الغرض من وراء هذه المسلسلات.

فمع تناول مسلسل "عين سحرية" قضية فساد الأدوية، فوجئ المشاهدون بالرقم الساخن لهيئة الدواء يتصدر الشاشة مع نهاية المشهد الأخير في كل حلقة، ومناشدة الجمهور أنه حال الشك في أي دواء ضرورة الاتصال على الخط الساخن لها.

وفي نهاية أحداث مسلسل "كان يا مكان"، ومشهد حيرة الفتاة في الاختيار بين الأب والأم للعيش مع أحدهما بعد بلوغها سن الـ15 سنة، تصدر الشاشة الموقع الرسمي لـ"اسأل مودة" الذي يقدم الدعم النفسي الأسري، وهي مبادرة أطلقتها وزارة التضامن، هدفها تقديم استشارات اجتماعية مجانية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وبعد أن تناول مسلسل "حد أقصى" قصة الابتزاز الإلكتروني للفتيات، والتي تؤدي بهن إلى محاولات الانتحار، وكثير منها ينجح بالفعل، تصدر على الفور رقم الخط الساخن للأمانة للصحة النفسية، متضمنًا تنبيهًا مهمًا لكل من يشعر بحاجته إلى دعم نفسي، وأن هناك أفكارًا تطارده لإيذاء نفسه، بضرورة الاتصال بهذا الرقم، أو التواصل مع أي إنسان يثق فيه، انطلاقًا من أن "طلب المساعدة قوة، والحياة مهمة".

كما تم وضع الرقم الساخن لمباحث الإنترنت في حال التعرض لأي ابتزاز إلكتروني، أو التواصل مع "speak up helping" الذي يهدف لتقديم دعم آمن وسري والمساعدة في مسح المحتوى المسيء.

ونظرًا لانتشار قضايا العنف ضد المرأة، والتي تم تناولها في أكثر من عمل هذا العام، منها مسلسل "توابع"، تصدر الرقم الساخن لمكتب شكاوى المرأة، التابع للمجلس القومي للمرأة، الشاشات، مطالبًا كل سيدة تعرضت للتعنيف بضرورة التواصل مع المكتب لمساعدتها وإنقاذها.

ظاهرة جديدة اجتاحت موسم مسلسلات رمضان، فلم يعد الأمر قاصرًا على تسليط الضوء على المشاكل والأزمات فقط، بل أحيانًا يكون العمل وسيلة مساعدة للمشاهد لإيجاد حلول واقعية وحقيقية له.