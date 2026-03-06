بريطانيا تعتقل 4 أشخاص ضمن تحقيق لمكافحة الإرهاب مرتبط بإيران

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن عن اعتقال أربعة أشخاص في لندن كجزء من تحقيق لمكافحة الإرهاب يتعلق بإيران.

وأوضحت الشرطة أن المعتقلين هم إيراني واحد وثلاثة أشخاص يحملون الجنسية البريطانية والإيرانية معاً، ويشتبه في أنهم ساعدوا جهاز مخابرات أجنبي، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضافت الشرطة أن التحقيق يتعلق بمراقبة مشتبه بها لأماكن وأفراد مرتبطين بالجاليات اليهودية في لندن.

وتستمر عمليات البحث في مناطق واتفورد، بارنيت، وعنوان في ويمبلي.

وأشار البيان إلى أن المعتقلين هم: رجل يبلغ من العمر 40 عاماً ورجل يبلغ 55 عاماً في بارنيت، ورجل يبلغ 52 عاماً في واتفورد، ورجل يبلغ 22 عاماً في هارو.

كما تم اعتقال ستة رجال آخرين أعمارهم 29 و39 و42 و49 ورجلان 20 عاماً، فيما لم تكتمل التفاصيل المتعلقة ببقية الموقوفين.