لوفتهانزا تتوقع زيادة أرباحها التشغيلية رغم حرب إيران

حققت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، أرباحا أعلى في نشاطها اليومي خلال عام 2025 بفضل انخفاض تكاليف الوقود وتراجع النفقات الناتجة عن تأخر الرحلات.

وأفادت المجموعة في بيان صدر اليوم الجمعة في فرانكفورت بأن عودة العلامة الأساسية "لوفتهانزا إيرلاينز" إلى الربحية ساهمت أيضا في ارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والبنود الاستثنائية بنحو الخُمس لتصل إلى 96ر1 مليار يورو.

وتوقع الرئيس التنفيذي للمجموعة، كارستن شبور، تحقيق زيادة واضحة أخرى عام 2026 رغم الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران.

ومن المقرر أن يسهم برنامج التقشف الجاري لدى العلامة الأساسية "لوفتهانزا إيرلاينز" في زيادة الأرباح. وستحصل الشركة هذا العام على مزيد من طائرات المسافات الطويلة الجديدة والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، كما ستعتمد بشكل أكبر على شركاتها التابعة الأقل تكلفة مثل "لوفتهانزا سيتي إيرلاينز" و"ديسكفر".

وخلال العام الماضي، زادت إيرادات مجموعة لوفتهانزا بنسبة 5% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 6ر39 مليار يورو. وفي المقابل انخفض صافي الأرباح بنسبة 3% إلى 34ر1 مليار يورو بسبب آثار ضريبية سلبية. ومع ذلك تعتزم الشركة زيادة توزيعات الأرباح للمساهمين بنسبة 10% لتصل إلى 33 سنت للسهم الواحد.