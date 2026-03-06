تحالف من 24 ولاية أمريكية يرفع دعوى قضائية لعرقلة رسوم ترامب الجديدة

رفع تحالف يضم 24 ولاية أمريكية دعوى قضائية جديدة للطعن في أحدث الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا ضد عناصر رئيسية في سياسته التجارية.

وقال المدعي العام لولاية أوريجون، دان رايفيلد، في بيان يوم الخميس، إن المجموعة التي تقودها ولايات أوريجون وأريزونا وكاليفورنيا ونيويورك، قدمت طعنها القانوني الثاني سعيا لعرقلة ما أسمته رسوم ترامب غير الدستورية.

وكانت سياسة الرسوم الجمركية الهجومية التي يتبعها ترامب عنصرا مركزيا في ولايته الثانية. وقضت المحكمة العليا الأمريكية مؤخرا بأنه لا يمكن لترامب استخدام سلطات الطوارئ لفرض رسوم جمركية على الواردات من دول عديدة، وهي إجراءات كان قد سنها دون موافقة الكونجرس.

ومنذ الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية عالمية بنسبة 10% على العديد من الواردات. وقد صرح ترامب بالفعل أنه يخطط لرفع هذه الرسوم الإضافية إلى 15%، رغم أنه لا يزال من غير الواضح متى قد يدخل هذا الارتفاع حيز التنفيذ.

وتستند الرسوم الحالية البالغة 10% إلى قانون تجاري يعود تاريخه إلى عام 1974، لكن الولايات تدفع بأن ترامب لا يملك السلطة لاستخدامه لهذا الغرض.

وقال رايفيلد خلال مؤتمر صحفي: "إنه قانون عتيق لم يكن مخصصا أبدا لغرضه الحالي كما تستخدمه إدارة ترامب".

وأضاف أنه بدلا من التركيز على إعادة مئات المليارات من الدولارات إلى المواطنين الأمريكيين، أصدر ترامب تعليمات لمحاميه لإيجاد مسارات قانونية جديدة للمضي قدما فيما وصفه رايفيلد بأنه أجندة اقتصادية فاشلة. وأشار إلى أن هذه السياسة تكلف الأمريكيين والشركات والولايات مئات المليارات من الدولارات.