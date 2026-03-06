الولايات المتحدة وفنزويلا تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة وفنزويلا اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

وقالت الوزارة: "ستيسر هذه الخطوة جهودنا المشتركة لتعزيز الاستقرار، ودعم الانتعاش الاقتصادي، ودفع المصالحة السياسية في فنزويلا".

وأضافت: "ينصب تركيزنا على مساعدة الشعب الفنزويلي للمضي قدما من خلال عملية تدريجية تمهد الأجواء لانتقال سلمي يفضي إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا".

وقطعت الدولتان العلاقات الدبلوماسية في عام 2019، خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقرار اتخذه الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو.

وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا متوترة حتى وقت قريب. وألقت القوات الأمريكية القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس في كاراكاس في 3 يناير، ثم نقلا إلى نيويورك، حيث وجهت إليهما تهم تتعلق بالمخدرات.

وتشهد فنزويلا اضطرابات سياسية منذ ذلك الحين.

وتولت ديلسي رودريجيز، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا حاليا، والتي شغلت منصب نائبة الرئيس في عهد مادورو، زمام الأمور في هذا البلد الغني بالنفط عقب التدخل الأمريكي.

وأكدت الحكومة الانتقالية في كاراكاس استئناف العلاقات بين البلدين.

وتحدثت عن مرحلة جديدة من "حوار بناء" قائم على الاحترام المتبادل، والمساواة في السيادة بين الدولتين، والتعاون.