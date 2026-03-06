وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية توفد عناصر النخبة إلى الشرق الأوسط لحماية الرعايا الكوريين

قال مسئول حكومي كوري جنوبي اليوم الجمعة، إن وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية توفد عناصر نخبة إلى الشرق الأوسط لحماية الرعايا المقيمين في هذه المنطقة وضمان عودتهم إلى ديارهم وسط تصاعد الصراع بين إيران والولايات المتحدة.

وأدلى المسئول بهذا التصريح في رد على سؤال لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء بشأن استجابة السلطات الاستخبارية من أجل سلامة المواطنين المقيمين لفترات طويلة وقصيرة في الشرق الأوسط.

وأفاد بأنه، على حد علمه، يتم نشر عناصر وكالة الاستخبارات الوطنية ذوي الخبرة في العمل في الشرق الأوسط أو ذوي الخبرة في مجال الإرهاب واحدا تلو الآخر عبر أسرع الرحلات الجوية المتاحة.

وقال المسئول إن الوكالة ستوفد عناصرها إلى 4 أو 5 دول في الشرق الأوسط حيث تشكل سلامة المواطنين مصدر قلق أو تستدعي الحاجة إلى إجلاء طارئ، وقد يزداد هذا العدد تبعا للظروف الأمنية.

وأضاف أن العناصر سيقومون بأنشطة مثل ضمان عبور الحدود بسلاسة أثناء عملية الإجلاء، والحصول على معلومات استخباراتية حول التهديدات التي تواجه سلامة المواطنين.



