الزمالك في مهمة تأمين قمة الدوري أمام الاتحاد

تستكمل في التاسعة مساء اليوم منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة 3 مباريات قوية في ظل الصراع على القمة والبحث عن الابتعاد عن القاع.

ومن أبرز لقاءات الليلة مواجهة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في مواجهة كلاسيكية تاريخية تجمع بين الناديين الكبيرين، ويسعى الزمالك بقيادة مدربه معتمد جمال لمواصلة العروض القوية في المسابقة واستكمال سلسلة اللاهزيمة في الفترة الماضية، وتأكيد صدارته للمسابقة في ظل الصراع العنيف بينه وبين الأهلي وبيراميدز وسيراميكا حيث الفارق بينهما 3 نقاط قبل مباريات الأمس.

يدخل الزمالك اللقاء ولديه 40 نقطة من 18 مباراة حقق الفوز في 12 وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر سوى مباراتين ويمتلك الفريق أقوى خط هجوم في المسابقة بتسجيله 31 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 12 هدفاً.

واستقر معتمد جمال المدير الفنى على إجراء تعديلات على التشكيل الأساسى للفريق خلال المباراة أبرزها الدفع بالمهدى سليمان فى مركز حراسة المرمى بدلا من محمد صبحى الذى يغيب عن المواجهة بسبب إيقافه بعد حصوله على الإنذار الثالث، بالإضافة إلى الدفع بالثنائى عدى الدباغ وناصر منسى فى مركز رأس الحربة من أجل زيادة الكثافة الهجومية أملا فى حصد النقاط الثلاث فى ظل الصراع الكبير على صدارة الدورى، بينما استعادالأبيض خدمات الثنائي عمر جابر وآدم كايد بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما.

على الجانب الآخر يسعى الاتحاد السكندري بقيادة مدربه تامر مصطفى إلى تقديم عرض قوي أمام الزمالك – المتصدر – قبل مباريات الأمس،خاصة وأنها آخر مباراة للفريق السكندري في المرحلة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الاتحاد السكندري اللقاء ولديه 20 نقطة من 19 مباراة حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفاً ، واستقبلت شباكهم 23 هدفاً.

كان زعيم الثغر قد حقق فوزاً ثميناً على غزل المحلة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين للمسابقة.

ويعول المدير الفني للاتحاد السكندري على عدد كبير من لاعبي الفريق أصحاب الخبرات مثل محمود جنش في حراسة المرمى، وخالد عبدالفتاح في خط الدفاع و دونجا وأفشة في خط الوسط بينما يقوةد مابولولو خط الهجوم.

وفي استاد برج العرب قمة كروية تجمع بين المصري والاسماعيلي لحسم زعامة منطقة القناة.

يدخل المصري اللقاء ولديه 29 نقطة من 18 مباراة حقق الفوز في 7 وتعادل في 8 وخسر 8 مباريات آخرها أمام إنبي بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية، وتتبقى للفريق البورسعيدي مباراة أمام الجونة وهي مؤجلة من الجولة الخامسة عشر بسبب مشاركات المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بينما يدخل الاسماعيلي المباراة في أول ظهور له تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة خالد جلال الذي تولى المهمة خلفاً لطارق العشري الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق مؤخراً.

ويتذيل الاسماعيلي جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 19 مباراة حقق الفوز في 3 وتعادل في مباراتين وخسر 14 مباراة آخرها أمام الجونة بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية.

وتعد مباراة الليلة هي الآخيرة للدراويش في المرحلة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

في نفس التوقيت يستضيف الجونة نظيره وادي دجلة باستاد خالد بشارة في لقاء متكافئ، حيث يحتل وادي دجلة المركز السابع برصيد 28 نقطة من 19 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 5 مباريات، كان الفريق قد تعادل مع سيراميكا بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية وتعتبر مباراة الليلة هي الأخيرة للفريق في المرحلة الأولى لمسابقة الدوري.

بينما يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة من 18 مباراة حقق الفوز في 5 وتعادل في 9 وخسر 4 مباريات.

ويدخل الجونة المباراة منتشياً بالفوز على الاسماعيلي بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، وبعد لقاء الليلة تتبقى للفريق مباراة أخيرة أمام المصري البورسعيدي.