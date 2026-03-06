كوريا الجنوبية تناقش نقل أنظمة باتريوت لدعم الجيش الأمريكي في الحرب على إيران

قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشو هيون، اليوم الجمعة، إن جيش بلاده يناقش مع الجيش الأمريكي نقل بعض أنظمة باتريوت الأمريكية للدفاع ‌الصاروخي من كوريا الجنوبية لاستخدامها في الحرب على إيران.

جاء تصريح تشو ردا على سؤال خلال جلسة استماع بالبرلمان بعد ورود تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أفادت بنقل وحدات من منظومة اعتراض الصواريخ الأمريكية المتنقلة إلى قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية ⁠من مواقع أخرى في البلاد.

وأضاف تشو أنه لا يمكنه التعليق على ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لنقل صواريخ باتريوت قريبا لاستخدامها في الصراع مع إيران.

وأشار إلى أن سول لم تتلق أي طلبات من واشنطن لتقديم مساعدة عسكرية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقبل بأي مساعدة من أي دولة في ما يتعلق بإيران.

وقالت قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية: "لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لا ‌نعلق ⁠على تحريك أو إعادة تموضع أو نقل قدرات أو أصول عسكرية محددة".

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر في حكومة كوريا الجنوبية قولها إن أنظمة باتريوت تجهز لإعادة نشرها في الشرق الأوسط، مع وصول طائرات نقل ⁠عسكرية أمريكية كبيرة إلى قاعدة أوسان لنقلها.

وتشن القوات الأمريكية والإسرائيلية منذ 7 أيام هجمات على أهداف استراتيجية داخل إيران، في حملة قال ترامب إنها ⁠تهدف إلى تقويض قدرات إيران على تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية.

وتستضيف كوريا الجنوبية عددا كبيرا من القوات الأمريكية والعتاد العسكري ⁠في إطار الدفاع المشترك في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نوويا. وهناك نحو 28500 جندي وأنظمة دفاع جوي سطح-جو تشمل أنظمة باتريوت لاعتراض الصواريخ.