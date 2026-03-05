إصابة 6 أشخاص في أبوظبي جراء سقوط حطام درون تم اعتراضها

أُصيب ستة أشخاص في أبوظبي إثر سقوط حطام طائرة بدون طيار «درون» بعد اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية، وفقًا لما أفاد به المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن المصابين يحملون الجنسيتين الباكستانية والنيبالية، مشيرًا إلى أن إصاباتهم وُصفت بأنها طفيفة إلى متوسطة، بحسب ما نقلته صحيفة «جارديان» البريطانية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران منذ صباح السبت الماضي، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، من بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل، وما تصفه بـ«قواعد أمريكية في دول المنطقة»، فيما سقط بعضها في مناطق مختلفة، ما أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارًا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بحسب ما أشار إليه الوسيط العُماني، وتعد هذه المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على مسار التفاوض، إذ شهدت المرة الأولى اندلاع حرب يونيو الماضي، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يشكلان تهديدًا لإسرائيل، بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.