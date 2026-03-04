الأزهر يحصد الذهب والفضة عالميًا في جائزة دبي للقرآن الكريم

تُوِّجت ابنة الأزهر الشريف جنى إيهاب محمد رمضان، الطالبة بالصف الأول الثانوي بمعهد محمد سيد طنطاوي الأزهري، بالمركز الأول على مستوى العالم في جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم (فئة الفتيات).

وجاء الفوز بعد منافسة مع أكثر من 5000 متسابق من 105 دول حول العالم، لترفع راية مصر الأزهر عالية وتثبت جدارة أبناء الأزهر الشريف وريادتهم في ميادين القرآن الكريم وعلومه.

كما تُوِّج ابن الأزهر الطالب عمر علي عوض محمد، الطالب بالصف الأول الإعدادي بمعهد 6 أكتوبر الأزهري، بالمركز الثاني عالميًا في الجائزة نفسها (فئة البنين)، ليثبت ريادة أبناء الأزهر وتفوقهم في المسابقات القرآنية محليًا وعالميًا.