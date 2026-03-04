ضبط قائد عربة حنطور تحرش لفظيا بسيدة أجنبية في أحد شوارع الأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر القبض على قائد "عربة حنطور"؛ تحرش لفظيا بسيدة أجنبية في أحد شوارع الأقصر.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر "تحمل جنسية إحدى الدول"، من قائد "عربة حنطور" لقيامه بالتحرش بها لفظيا حال سيرها في أحد الشوارع بالأقصر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق حنطور "له معلومات جنائية" – مقيم بالأقصر)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمحاولته إرشادها لأحد المحال التجارية دون التحرش بها، وحال ذلك اكتشف قيامها بتصوير الواقعة، فقام بتتبعها والنداء عليها لإثنائها عن موقفها خشية تعرضه للمساءلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.