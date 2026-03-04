أنغام: مسلسل اتنين غيرنا لا يحكي قصة حياتي كما تردد

نفت الفنانة أنغام صحة ما تردد عن وجود تشابه بين قصة حياتها وقصة مسلسل "اتنين غيرنا"، حيث انتهزت فرصة وجود مؤلفة المسلسل رنا أبو الريش في الحفل الذي أحيته مساء أمس، ووجهت لها كلمة تحية.

وقالت أنغام: "أُحيي كاتبة المسلسل صديقتي وأختي رنا أبو الريش"، وأضافت: "مش قصة حياتي على فكرة، بس عشان نخلص الموضوع ده، لو سمحتي، جبتيلي الكلام".

يذكر أن مسلسل "اتنين غيرنا" بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وهنادي مهنا وفدوى عابد ونور إيهاب ومحسن منصور وسحر رامي ، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

تدور أحداثه في إطار رومانسي حول "حسن" الذي يؤثر فيه ماضيه وانفصاله عن زوجته، مما يجعله يعيش في عزلة، ولكن لقاء يجمعه بـ"نور" التي تؤدي شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، يشكل نقطة تحول في حياته، أما "نور"، وهي ممثلة شهيرة، فتعيش أزمات متعددة على المستوى الشخصي، ويتسبب هذا اللقاء في تغير حياتها أيضا.