قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إن نتائج الحرب على إيران تاريخية ورائعة، مشيرًا إلى أن واشنطن الوحيدة القادرة على إدارة هذه الحرب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تعتزم الدفع بالمزيد من القوات والمقاتلات إلى المنطقة، مؤكدًا السيطرة بشكل كامل على المجال الجوي الإيراني.

ولفت إلى أن «كل أنواع الطائرات الأمريكية تحلق في أجواء إيران وتشن عمليات القصف»، معتبرًا أن «هذه الحرب أقوى 7 مرات من الحرب السابقة».

وأكمل: «ننفذ العملية في إيران على أكمل وجه كما نفذنا العملية في العراق قبل سنوات، وقدرات إيران تتراجع شيئًا فشيئا».

وأشار إلى أن واشنطن تمتلك مخزونًا كبير جدًا من الدفاعات الأرضية، كما تمتلك مخزونًا غير محدود من الذخائر.

وتعهد بزيادة القدرات القتالية الأمريكية في الأيام المقبلة، معقبًا: «يمكننا الاستمرار في العمليات العسكرية بكل سهولة، ونحن من نحدد الشروط».

وذكر أن القادة العسكريين في إيران لم يعد بإمكانهم التواصل فيما بينهم، قائلًا إن «كبار القادة الإيرانيين قتلوا، وخلفاءهم إما مفقودون أو مختبئون».

وأقر بما جاء في تقرير القناة «12» العبرية، بشأن القضاء على قائد الوحدة في الحرس الثوري الإيراني، والذي حاول اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عشية انتخابات 2024.

واعتبر أن الحرب مع إيران بدأت للتو، مضيفًا: «بعد 4 أيام من بدء العملية العسكرية نحن لا نزال في بداية طريق المعركة».

واتهم إيران بالمراوغة والمماطلة في المفاوضات، مختتمًا: «لا توجد هناك أنصاف حلول، ولن نسمح لإيران بأن تراوغ أو تماطل، وقررنا وضع مصلحتنا أولًا، ونحن عازمون على النصر».