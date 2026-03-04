سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة ⁠المالية الإسرائيلية الأربعاء، إن الخسائر الاقتصادية ⁠الناجمة عن الحرب ⁠مع إيران قد تتجاوز 9 مليارات شيكل (2.93 مليار دولار) أسبوعيًا.

وبحسب ما نشرته صحيفة «ذا ماركر» الاقتصادية العبرية، طالبت وزارة المالية الإسرائيلية قيادة الجبهة الداخلية بتخفيف القيود المفروضة على النشاط التجاري، والتي تحد من التنقل إلى ‌أماكن العمل وتتسبب في إغلاق المدارس.

ووفقًا للوزارة، فإن السماح بالنشاط التجاري بالقرب من هذه المناطق سيوفر للاقتصاد ما يقارب 5 مليارات شيكل أسبوعيًا.

وبحسب تقديرات إدارة كبير الاقتصاديين بوزارة المالية، وبموجب توجيهات قيادة الجبهة الداخلية الحالية، يتكبد الاقتصاد خسائر تتجاوز 9 مليارات شيكل إسرائيلي أسبوعيًا.

ويخسر الاقتصاد الإسرائيلي حوالي 8 مليارات شيكل بسبب توقف النشاط التجاري، ونحو 0.9 مليار شيكل بسبب توقف المدارس، ونحو نصف مليار شيكل أخرى نتيجة استدعاء المزيد من جنود الاحتياط.

واستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا، نحو 100 ألف جندي احتياطي إضافي، بسبب تدهور الوضع الأمني.

وبعث المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية، إيلان روم، برسالة إلى قائد قيادة الجبهة الداخلية شاي كلابر، طلب فيها السماح بممارسة الأنشطة التجارية في المناطق القريبة من المناطق المحمية.

ونوه روم في رسالته أن إغلاق الاقتصاد على نطاق واسع «له تكاليف اقتصادية باهظة»، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل يلبي الاحتياجات الأمنية للجبهة الداخلية، والاحتياجات الاقتصادية.

وشدد على ضرورة الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، حتى في ظل ما وصفه بـ«الواقع الأمني المعقد».