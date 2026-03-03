كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كواليس تواصله مع الفنانة عبلة كامل خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه حاول إقناعها بالعودة إلى التمثيل، لكنها اعتذرت بشكل قاطع، قائلًا إنه تواصل معها أكثر من مرة من أجل العودة إلى الساحة الفنية، إلا أنها رفضت الفكرة تمامًا.

وشدد اشرف زكي، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»، على أنها اعتذرت عن جميع التكريمات التي عُرضت عليها، مشيرًا إلى أنها تفضل الابتعاد عن الأضواء في الوقت الحالي، موضحًا أن عبلة كامل رفضت كذلك أي شكل من أشكال الدعم، سواء من خلال النقابة عبر مشروع العلاج أو أي مساعدات أخرى من الدولة أو من أي جهة، مؤكدًا أنها ترفض تمامًا أن يساعدها أحد، ولديها قناعة راسخة بأن أموالها يجب أن تكون من «عرق جبينها».

وتحدث اشرف زكي عن ظهورها الأخير في إعلان تجاري في شهر رمضان، موضحًا أن مجهود الإعلان كان بسيطًا، وأنها وافقت عليه مقابل عائد مادي مناسب، وهو أمر طبيعي، خاصة أن الجهد المبذول لم يكن كبيرًا.

وأكد اشرف زكي أن كل الأرقام المتداولة بشأن أجرها في الإعلان مبالغ فيها وغير صحيحة، موضحًا أن المقابل الحقيقي قد يكون نصف أو ثلث ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ظهور عبلة كامل في الإعلان كان مميزًا وشهد حالة من الاحتفاء من جانب الجمهور، ما يعكس مكانتها الكبيرة ومحبة الناس لها.

وفيما يتعلق بالشائعات حول إصابتها بمرض خطير، أكد اشرف زكي أنه لا يعلم شيئًا عن إصابتها بأي مرض خبيث، قائلًا إن ظهورها الأخير كافٍ لطمأنة جمهورها، ومشيرًا إلى أن حالتها تبدو جيدة.