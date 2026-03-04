تحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن السيناريوهات التي وضعتها الحكومة للتعامل مع أي تصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستديو إكسترا"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "كانت هناك خطط موضوعة لتوفير احتياجات الدولة من السلع الغذائية والمواد البترولية واحتياجات قطاع الكهرباء والطاقة لتوفيرها لكل الاستخدامات".

وأشار إلى وجود خطط لتوفير احتياجات الدولة في مختلف القطاعات على مدى عدّة أشهر، مستشهدًا بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعهما اليوم على وجود مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية يمتد لعدّة أشهر.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحديث الوزراء للخطط الموضوعة، ومراعاة أي تطورات ومتغيرات ناتجة عن امتداد الأزمة الحالية.

وتطرق للحديث عن التأثير المتوقع لارتفاع أسعار الطاقة عالميًا على الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى تأكيد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية خلال المؤتمر الصحفي اليوم، على امتلاكهم مخزونًا كافيًا لعدة أشهر، بالإضاف لامتلاكهم تعاقدات ممتدة مع أطراف دولية لعدّة أشهر.

وتابع: "وزارة البترول لديها بالفعل المخزون الاستراتيجي وفي نفس الوقت لديها تعاقدات من عدة أطراف دولية وبالتالي في نوع من التحوط لأي تطورات من هذا القبيل".

وأشار إلى تخصيص الدولة بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية، لكافة الموارد اللازمة لقطاع البترول، وأضاف أن استمرار السيناريوهات الحالية، وغياب موعد دقيق لانتهاء الأزمة الحالية، بجانب الارتفاع التدريجي في أسعار البترول عالمًا، ربما يؤدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية والنفط محليًا.

وشدد على متابعة رئاسة الوزراء لملف النفط، مؤكدًا التزام الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإجراءات التي أعلنت عنها ومنها عدم زيادة أسعار الوقود حتى أكتوبر 2026، لافتًا إلى أنه في حالة استمرار الأزمة سيتم رفع للأسعار بعد دراسة، كإجراء استثنائي.