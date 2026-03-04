شيخ الأزهر يتصل بملك البحرين لتأكيد تضامن الأزهر: نرفض المساس بسيادة الدول

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، عبَّر خلاله عن تضامن الأزهر الشريف مع مملكة البحرين، ورفضه لأي مساس بسيادة الدول أو أي تهديد لأمن شعوبها.

وأكد شيخ الأزهر أن المرحلة الراهنة تستدعي تضافر الجهود العربية والإسلامية للحفاظ على الاستقرار وصون وحدة الأوطان، وتغليب صوت العقل والحكمة لتجاوز الأزمات وتجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر والصراعات.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها، وأن يرزق بلادنا والعالم أجمع الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

من جانبه، أعرب ملك البحرين عن تقديره لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، مثمنًا مواقف الإمام الأكبر والأزهر الداعمة للسلام، ومؤكدًا حرص بلاده على كل ما من شأنه دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.