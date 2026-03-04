المفتي يوضح حكم من منعه الأطباء من الصيام في رمضان

تحدث الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، عن حكم من منعه الأطباء من صيام شهر رمضان، وهل يصوم مخالفًا لأمر الطبيب، قائلًا: "هذا الرجل ينبغي أن يلتزم بما جاء عن الطبيب خصوصًا أنه يؤجر بما جاء عنه".

وأضاف خلال تصريحات على برنامج "اسأل المفتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن "الأجر من الله تعالى كما يكون بأداء العبادة يكون بالامتناع عنها إذا اقتضت الحاجة والظروف".

وأكد أن الشريعة الإسلامية تهتم بالحفاظ على النفس البشرية، مستشهدًا بقوله تعالى (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).

ولفت إلى أن العناية بالنفس تعد من المقاصد الضرورية التي قامت عليها الشريعة، ويتوقف على وجودها بقاء البلاد والعباد، موضحًا أنها تضم الدين والنفس والمال والنسل والعقل، ومضيفًا: "إذا اختفت هذه الضرورات أدى ذلك لهلاك البلاد والعباد".

وتابع: "لديه رخصة وإذا تجاوز هذا الأمر يدخل في دائرة الأثم الشرعي لأنه ربما أدى لهلاك نفسه والاعتداء عليها وبالتالي وجب عليه الفطر".

وأشار إلى كيفية قضاء المريض لما أفطر من شهر رمضان، موضحًا أن الحكم مرتبط بطبيعة المرض إذا كان دائمًا أم مؤقتًا، قائلًا: "إن كان مرض يُرجى شفاؤه ينتظر ثم يقضي الأيام التي افطرها، أما إن كان مستمر ولا يُرجى شفاؤه وجب عليه الفدية".