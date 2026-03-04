قال الحرس الثوري الإيراني، إنه وجه ضربات على وزارة الدفاع الإسرائيلية ومطار بن جوريون بصواريخ فرط صوتية ومسيرات هجومية.

وأضاف في بيان أوردته قناة الجزيرة، مساء الأربعاء، أنه دمرنا ٧ رادارت متطورة معادية، معقبًا: «باتت أعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة عمياء».

وأشار الحرس الثوري إلى أن هجماته ضد من وصفه بـ«العدو» ستكون أشد وأوسع نطاقا خلال الأيام المقبلة، وتابع: «دوي الإنذارات المستمر في الأراضي المحتلة يثبت استدامة إطلاقنا للصواريخ للانتقام من العدو».

ومنذ 28 فبراير الماضي، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.​​​​​​​



