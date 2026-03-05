كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الخامسة عشرة من رمضان في المساجد الكبرى

واصل كبارُ القراء ونجومُ برنامج «دولة التلاوة» إحياءَ الليلةِ الخامسةَ عشرةَ من ليالي شهر رمضان المبارك بعددٍ من المساجد الكبرى، في أجواءٍ إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة، حيث صدحت حناجرهم بآيات الذكر الحكيم، وازدانت بيوت الله بجلال التلاوة وروعة الأداء، وسط حضورٍ كثيفٍ من المصلين الذين توافدوا ابتغاء الأجر وطلبًا للطمأنينة في رحاب الشهر الفضيل.

ففي مسجد الإمام الحسين أمَّ الشيخ السيد الغيطاني والشيخ وليد صلاح جموعَ المصلين، في مشهدٍ روحانيٍّ عامرٍ بالتدبر والخشوع، عكست فيه التلاوات عمق الأداء وروح الارتباط بكتاب الله تعالى.

وفي مسجد عمرو بن العاص أمَّ الشيخ أحمد محمد علي المصلين، بينما أمَّ الشيخ محمد ماهر المصلين بمسجد السيدة زينب، وأمَّ الشيخ محمد سعيد عبد العليم المصلين بمسجد السيدة نفيسة، حيث سادت أجواءٌ إيمانية خاشعة وتفاعلٌ كبيرٌ مع آيات القرآن الكريم.

كما أمَّ الشيخ أبو بكر سيد المصلين بمسجد العزيز الحكيم، فيما أمَّ الشيخ أحمد شفيق المصلين بمسجد مصر، وأمَّ الشيخ محمد وفيق المصلين بمسجد النصر، في ليلةٍ قرآنية تجلت فيها معاني السكينة وصفاء الروح، وتلاقت فيها القلوب على مائدة القرآن الكريم.

وأكدت وزارة الأوقاف أن استمرار إحياء ليالي رمضان بتلاوات كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيمانية وبناء الإنسان، ليظل شهر رمضان شهر القرآن والتزكية والارتقاء الروحي.