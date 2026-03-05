قررت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، حجز الأم المتهمة بقتل طفلتها الرضيعة، البالغة من العمر أربعة أشهر، حرقا بقرية المناجاة الكبرى، على ذمة التحقيقات للغد لحين ورود تحريات المباحث.

كما أمرت النيابة بعرض المتهمة على أحد الأطباء النفسيين، لبيان مدى سلامة قواها النفسية والعقلية، إلى جانب تكليف المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة.

واعترفت الأم أنها القت ابنتها في القمامة بعد إشعال النيران بها مبررة جريمتها بأنها كانت تشاهدها فى هيئة "فأر" وتخاف منها، فقامت بإشعال النيران، وتركتها ودخلت للمنزل حتى تفحمت الجثة.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية بالعثور على جثة طفلة متفحمة إثر حريق نشب في كمية من القمامة أمام أحد المنازل بقرية المناجاة الكبرى بدائرة المركز، وعلى الفور تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز الحسينية أن الطفلة تدعى "نورهان م. ج. ع" وتبلغ من العمر 4 أشهر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها "شيرين ع. ع. ع"، 31 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات القرية، إذ قامت بإشعال النيران في القمامة المجاورة للمنزل ثم ألقت طفلتها بداخلها.

وبسؤال والد المتهمة، أفاد بأن ابنته تعاني من حالة نفسية وتتلقى العلاج لدى أحد أطباء المخ والأعصاب.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 978 إداري مركز الحسينية لسنة 2026، وأتم إحالة المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وظروفها.