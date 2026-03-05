انهيار منجم في شرق الكونغو يودي بحياة 200 شخص

أسفر انهيار منجم في موقع رئيسي لاستخراج الكولتان في شرق الكونغو عن مقتل ما لا يقل عن 200 شخص، وفقا للسلطات الكونغولية، وهو رقم تشكك فيه الجماعة المتمردة التي تسيطر على المنجم.

وقع الانهيار يوم الثلاثاء في مناجم روبايا، التي يسيطر عليها متمردو "إم 23"، وفقا لبيان صادر عن وزارة المناجم يوم الأربعاء.

وقالت فاني كاج، مسؤولة كبيرة في جماعة "إم 23" المتمردة التي تسيطر على المناجم، إن الانهيار نجم عن "قصف" وإن عدد القتلى خمسة فقط.

وقالت كاج: "أستطيع أن أؤكد أن ما ينشره الناس ليس صحيحا. لم يكن هناك انهيار أرضي، بل كانت هناك غارات، وعدد القتلى ليس كما يقول الناس. الأمر يتعلق بخمسة أشخاص فقط ماتوا".