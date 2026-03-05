جيش الاحتلال يصدر إنذارًا جديدًا بالإخلاء في ضاحية بيروت الجنوبية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارًا جديدًا بالإخلاء في ضاحية بيروت الجنوبية تمهيدا لمواصلة القصف هناك.

وقال جيش الاحتلال في بيان: «إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدًا في حي الغبيري.. لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله».

وأضاف: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمساقة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة»



وكان جيش الاحتلال، قد أعلن في وقت سابق، بدء هجوم يستهدف ما زعم أنها بنية تحتية تابعة لحزب الله في بيروت.

جاء ذلك في إطار تكثيف إسرائيل غاراتها على لبنان، منذ أن نفذ حزب الله هجومًا صاروخيًّا على إسرائيل، اعتبرتها الأخيرة بمثابة انخراط من الحزب في الحرب الراهنة مع إيران.

في حين نفى الحزب أن يكون الهجوم مرتبطًا بحرب إيران، وقال على لسان أمينه العام نعيم قاسم إن الهجوم جاء ردا على انتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.