تركيا: أعددنا خططا للتعامل مع تدفق محتمل للمهاجرين من إيران

قال وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، إن بلاده وضعت خططا للتعامل مع أي تدفق محتمل للفارين من الحرب في الجارة إيران، بما يشمل استعدادات لإقامة مناطق عازلة على الحدود وأماكن مخيمات.

وأضاف تشيفتشي في تصريحات أوردتها وكالة رويترز، أنه لا توجد حاليا أي تحركات غير عادية عند البوابات الحدودية الثلاث على الحدود الإيرانية التركية.

وأشار إلى أن السلطات وضعت ثلاث خطط طوارئ، هي التعامل مع أي تدفق محتمل للمهاجرين على الجانب الإيراني من الحدود؛ وإنشاء مناطق عازلة على الحدود إذا تعذر وقف الحركة؛ والسماح للأشخاص بالدخول إلى تركيا تحت رقابة.

ونوه بأنّ تركيا أعدت قدرات أولية لاستضافة ما يصل إلى 90 ألف شخص في حالة حدوث تدفق مفاجئ، بما في ذلك مخيمات ومواقع إقامة مؤقتة.

وشاهد مراسل من رويترز يوم الاثنين مئات الإيرانيين يعبرون الحدود إلى تركيا. وأفادت تقارير بأن آخرين كانوا ينتظرون العبور.

وقال الوزير إنه جرى إبلاغ السلطات بأن إيران تفرض قيودا على مغادرة مواطنيها من البلاد، بينما تسمح للمواطنين الأتراك ومواطني الدول الثالثة بالخروج.