رد مسئول إيراني، على تقرير موقع أكسيوس الأمريكي، ورد فيه أن هناك أنباء عن محادثات سرية بين واشنطن وطهران.

وقال المسئول الإيراني، في تصريحات لوكالة أنباء تسنيم، إن بلاده لم تُرسل أي رسالة إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لن يتم الرد على الرسائل الأمريكية، مشيرا إلى استعداد القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لحرب طويلة.

وسبق أن نقل أكسيوس عن مسئول أمريكي لم يُفصح عن هويته، قوله إن الإيرانيين أرسلوا رسائل إلى الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، لكنهم لم يتلقوا أي رد.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدرين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من البيت الأبيض توضيحات في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن علم أن مسئولين في إدارة دونالد ترامب قد يكونوا على تواصل مع إيران.

وذكر الموقع أن تواصل نتنياهو يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية قلقة من سيناريو قد تسعى فيه الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار قبل تحقيق جميع أهداف إسرائيل من الحرب.

وقال المصدران إن الاستخبارات الإسرائيلية حصلت في وقت سابق من هذا الأسبوع على معلومات أثارت الشكوك في أن نوعًا من الاتصالات قد جرى بين إيران وإدارة ترامب لمناقشة وقف إطلاق النار.

ويوم الاثنين، اتصل نتنياهو بمسئولين في البيت الأبيض وسأل عمّا إذا كانت مثل هذه المحادثات أو تبادل الرسائل قد حدثت.

وقال أحد المصدرين: "أبلغ البيت الأبيض نتنياهو أن إدارة ترامب لم تكن تتحدث مع الإيرانيين من وراء ظهره".

وأفاد مسئول أمريكي بأن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر يتحدثان يوميًا تقريبًا مع نتنياهو، ومع مدير الموساد دافيد برنياع، ومسئولين إسرائيليين آخرين، مشيرًا إلى أنه بغضّ النظر عن التقلبات السابقة، فإن التنسيق خلال الشهر الماضي كان وثيقًا للغاية.

وأضاف المسئول الأمريكي: "هم يعلمون أننا لا نتحدث مع الإيرانيين".

ونوه مسئول أمريكي ومصدر آخر مطّلع بأنّ الإيرانيين أرسلوا رسائل إلى إدارة ترامب خلال الأيام القليلة الماضية عبر دول في الخليج ودول أخرى في المنطقة، لكن الولايات المتحدة لم ترد عليها.

وقال المسئول الأمريكي لموقع أكسيوس: "تعاملنا مع هذه الرسائل على أنها هراء".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء أن عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية تواصلوا بشكل غير مباشر مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عبر جهاز استخبارات دولة ثالثة، عارضين مناقشة شروط لإنهاء الصراع.

وصرح مسئول أمريكي في إفادة للصحفيين يوم الثلاثاء: "لم يجرِ ستيف ويتكوف أو جاريد كوشنر أي محادثة مع علي لاريجاني أو عباس عراقجي أو أي شخص آخر في النظام الإيراني منذ بدء الحرب".

كما استبعد ترامب أي محادثات مع إيران في تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء.

وكتب على منصته "تروث سوشيال": "لقد انتهى دفاعهم الجوي وسلاحهم الجوي وبحريتهم وقيادتهم. إنهم يريدون التحدث. قلت: فات الأوان!".