حزب الله مخاطبا إسرائيل: سنواجهكم إلى أبعد الحدود ولن نستسلم

- نعيم قاسم: معنيون أن نواصل الدفاع ونسقط أهداف العدو الإسرائيلي الأمريكي ليسجل التاريخ أننا لم نستسلم وأبقينا الأفق مفتوحا

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، الأربعاء، إن الحزب سيواجه إسرائيل إلى أبعد الحدود لدرجة الاستماتة، و"لن يستسلم" وسيدافع مهما بلغت التضحيات.

وفي كلمة متلفزة خاطب قاسم إسرائيل قائلا: "خيارنا أن نواجهكم إلى درجة الاستماتة لأبعد الحدود ولن نستسلم وسندافع مهما بلغت التضحيات رغم عدم التكافؤ في الإمكانات".

وأضاف: "معنيون أن نواصل الدفاع ونسقط أهداف العدو الإسرائيلي الأمريكي ليسجل التاريخ أننا لم نستسلم وأبقينا الأفق مفتوحا".

وفجر الاثنين، استهدف "حزب الله" موقعا عسكريا شمالي إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، ردا على اعتداءات إسرائيل المتواصلة على لبنان واغتيالها المرشد الإيراني علي خامنئي، ضمن عدوان أمريكي إسرائيلي متواصل على إيران منذ فجر السبت.

وعقب ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق "معركة هجومية" لمواجهة "حزب الله"، ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية ومناطق بجنوب لبنان.