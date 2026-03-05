مصدر أمني إيراني ينفي دخول مسلحين إلى البلاد عبر الحدود مع كردستان العراق

قالت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر أمني مطلع، إنه لا صحة لما ورد في وسائل إعلام أمريكية بشأن دخول مسلحين إلى إيران عبر الحدود مع كردستان العراق.

وذكرت وكالة تسنيم، أن وسائل إعلام أمريكية، بينها فوكس نيوز، زعمت أن آلافًا من عناصر الجماعات الكردية يتسللون إلى إيران عبر الحدود العراقية.

وبحسب الوكالة، نفى مصدر أمني إيراني هذه الأنباء قبل لحظات، قائلاً: «بعد فشل أمريكا وإسرائيل في تحقيق أهدافهما الميدانية، تحاولان الآن زعزعة عزيمة شعبنا بعمليات نفسية».

وأضاف المصدر: «نؤكد لأهالي محافظة إيلام الكرام أن الأمن يسود على طول حدود المحافظة مع العراق، وأن القوات العسكرية والأمنية تدافع بكل قوة عن أراضي وحدود إيران».

وشدد المسؤول الأمني قائلاً: «لا داعي للقلق إطلاقًا بشأن العمليات النفسية للعدو، وتابعوا الأخبار من وسائل الإعلام الموثوقة».

وكانت شبكة فوكس نيوز قد كشفت نقلا عن مسئول أمريكي، أن آلاف المسلحين العراقيين الأكراد شنوا هجومًا بريًا في إيران.

جاء ذلك حسبما أوردته مراسلة فوكس نيوز جينيفر جريفين، عبر حسابها على منصة إكس.

وسبق أن أفاد مسئولون أكراد لوكالة أسوشييتد برس، بأن جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في شمال العراق تستعد لعملية عسكرية محتملة عبر الحدود في إيران، وقد طلبت الولايات المتحدة من الأكراد العراقيين دعمها.