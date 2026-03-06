يرى ييس توروب، المدير الفني للأهلي، أن فريقه حقق فوزا مهما ضد المقاولون، مشيرا إلى أنه يملك 3 مهاجمين هم الأفضل في مصر.

وقال توروب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "نجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف اليوم أمام المقاولون، وهو أمر مهم بالنسبة لنا، ونبحث دائمًا عن تطبيق طريقة اللعب الخاصة بنا، ولن ألتمس أي أعذار سواء لأرضية الملعب أو أي أمور أخرى، لكن نبحث دائمًا عن تقديم أفضل أداء".

وأوضح المدير الفني أن الأهلي يمتلك ثلاثة مهاجمين، وأن الجهاز الفني يبحث دائمًا عن اختيار أفضل اللاعبين في تشكيل الفريق وفقًا لكل مباراة.

وأشار توروب إلى أن التغييرات قدمت المطلوب منها خلال المباراة، وأنه يقوم بالتدوير بين اللاعبين من مباراة لأخرى، وأن أي لاعب يجب عليه أن يبذل أقصى جهد للحصول على فرصته.

يشار إلى أن الأهلي انتصر على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 21 لبطولة الدوري المصري الممتاز.