وزير خارجية إيران يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق عواقب الحرب بالمنطقة

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، التطورات في المنطقة وعواقب الهجوم العسكري الذي تشنّه إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، قدّم رئيس إقليم كردستان العراق تعازيه في مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المواطنين الإيرانيين نتيجة الهجمات، مؤكدًا عزم إقليم كردستان العراق على الحفاظ على علاقات ودية مع إيران وتعزيزها.

وأعرب وزير الخارجية عن شكره لرئيس إقليم كردستان، وقال: «العدوان العسكري الذي شنته أمريكا والكيان الصهيوني على إيران، للمرة الثانية خلال الأشهر التسعة الماضية، في خضم المفاوضات، دليلاً واضحاً على نزعة أمريكا للحرب وكذبها بشأن الملف النووي الإيراني».

وأضاف: «العدوان العسكري لأمريكا والكيان الصهيوني قد تسبب في انعدام الأمن في المنطقة بأسرها، وترتبت عليه عواقب عالمية واسعة النطاق، يتحمل مسئوليتها المعتدون وحدهم».

وخلال هذه المباحثات الهاتفية، جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين إيران وإقليم كردستان العراق، بما في ذلك في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني ​​بين إيران والعراق، وذلك لحماية أمن الحدود ومنع أي استغلال من قبل أطراف ثالثة لزعزعة استقرار المنطقة.