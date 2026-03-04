محمد صلاح يسجل وليفربول يخسر أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

استعاد محمد صلاح نغمة التهديف بعد أربعة شهور من الصيام، وخسر ليفربول أمام مستضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم وولفرهامبتون عن طريق رودريجو جوميز في الدقيقة 78 من عمر المباراة بهجمة مرتدة سريعة، انفرد بالحارس أليسون بيكر وأسكنها الشباك، ثم تعادل ليفربول سريعًا عن طريق محمد صلاح عبر تصويبة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83، فيما سجل وولفرهامبتون هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 90+4، عن طريق لاعب الوسط البرازيلي أندريه.

ويأتي هدف محمد صلاح في مباراة اليوم بعد قرابة أربعة أشهر من آخر هدف له في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وبالتحديد منذ الأول من نوفمبر من العام الماضي 2025، حينما سجل أمام أستون فيلا، في الجولة العاشرة من البطولة.

وبهذا الفوز رفع وولفرهامبتون رصيده للنقطة 16 في المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 48 نقطة في المركز الخامس من جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط فقط أمام تشيلسي السادس.