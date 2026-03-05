ترامب: كل من يريد أن يصبح قائدا في إيران ينتهي به المطاف ميتا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة في "موقع قوي للغاية" بمواجهة إيران، في خامس أيام الحرب التي أطلقتها واشنطن وإسرائيل عليها، متعهدا ب"المضي قدما" في الحرب ضد طهران.

وجاءت تعليقات ترامب مع توسع رقعة الحرب وإغراق غواصة أميركية لسفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ترامب أمام تجمع لمسئولي شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض: "نحن في موقع قوي للغاية حاليا، وقيادتهم تضمحل بسرعة. يبدو أن كل من يريد أن يصبح قائدا، ينتهي به المطاف ميتا".

أضاف: "نحن نبلي بلاء حسنا على جبهة الحرب، هذا أقل ما يقال. سألني أحدهم: على مقياس من 10، كيف تقيم أداءنا؟ قلت حوالى 15".

وأشار إلى أن ترسانة طهران من الصواريخ البالستية يتم "القضاء عليها بسرعة"، وكرر تبريراته لمهاجمة إيران، قائلا إن طهران كانت في طريقها للحصول على سلاح نووي.

وقال ترامب: "عندما يمتلك المجانين أسلحة نووية، تحدث أشياء سيئة". وتعهد الرئيس الأمريكي بالمضي قدما في حملة القصف الجوية المشتركة مع إسرائيل والتي أدت في يومها الأول إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.