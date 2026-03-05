البيت الأبيض ينفي موافقة ترامب على تسليح جماعات كردية ضد إيران

- المتحدثة باسم البيت الأبيض: الأنباء المتداولة في هذا الخصوص غير صحيحة تماما

نفى البيت الأبيض صحة الأخبار المتداولة حول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على خطة لتسليح "القوات الكردية" في المنطقة، بهدف إشعال انتفاضة شعبية داخل إيران.

وفي تصريحات صحفية، الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الأنباء المتداولة في هذا الخصوص "غير صحيحة تماما".

وأضافت أن ترامب أجرى مباحثات هاتفية مع العديد من "شركائنا وحلفائنا وقادة المنطقة" في الشرق الأوسط، وكذلك مع "القادة الأكراد" بشأن القواعد الأمريكية في شمال العراق.

ومضت قائلة: مع ذلك، فإن الأخبار التي تزعم أن الرئيس وافق على مثل هذه الخطة غير صحيحة تماما ولا ينبغي كتابتها بهذه الطريقة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسئولين أمريكيين بأن ترامب "منفتح على دعم مجموعات جاهزة للتسلح بهدف الإطاحة بالنظام في إيران".

وأشار المسئولون الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، إلى أن هذه المجموعات قد تتحول لاحقا في إيران إلى "قوة برية" تابعة للولايات المتحدة.

من جهتها، نقلت كذلك شبكة "سي إن إن" عن مصادر أمريكية، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، حاولت "تسليح الأكراد المعارضين في إيران بهدف إثارة انتفاضة شعبية".