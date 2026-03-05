باكستان تؤكد تضامنها مع لبنان ضد الهجمات الإسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن تضامن بلاده مع لبنان ضد الهجمات الإسرائيلية التي تطالها والتي زادت كثافتها منذ بدء التصعيد الأخير مع إيران.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه شريف، الأربعاء، مع نظيره اللبناني نواف سلام، وفق ما نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال شريف إنّه أبلغ سلام خلال الاتصال الهاتفي وقوف باكستان بـ "تضامن راسخ" مع الشعب اللبناني عقب سقوط ضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأكد أن باكستان "تدعم بحزم" سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وأضاف شريف أنه ناقش مع رئيس الوزراء اللبناني التوترات في المنطقة، وأجمعا على الحاجة الملحة إلى التحلي بضبط النفس، وخفض التصعيد، وإعادة إحلال السلام.

والإثنين الفائت اتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة السبت هجوما متواصلا على إيران، حليفة "حزب الله".

وفي ذلك اليوم هاجم "حزب الله" موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءات إسرائيل المتواصلة على لبنان واغتيالها المرشد الإيراني علي خامنئي.

وشرعت إسرائيل، في اليوم ذاته، بعدوان جديد على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بجنوبي وشرقي البلاد.