شيخ الأزهر لولي العهد الكويتي: نستنكر الاعتداء الإيراني على سيادة الدول العربية وترويع مواطنيها

الخميس 5 مارس 2026 1:46 ص
القاهرة - أ ش أ
نشر في: الخميس 5 مارس 2026 - 1:01 ص | آخر تحديث: الخميس 5 مارس 2026 - 1:01 ص

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء، بالشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، وأعرب فضيلته عن "رفضه للاعتداء الإيراني على دولة الكويت، واستنكاره للاعتداء على سيادة الدول العربية وترويع مواطنيها الأبرياء".

من جهته، أعرب ولي العهد الكويتي عن تقديره لهذه المشاعر الأخوية الطيبة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ونقل تحية أمير الكويت الخاصة لفضيلة الإمام الأكبر وللأزهر الشريف.

كما أعرب فضيلته عن تحياته وتقديره للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت داعيا له بالصحة والعافية.

ودعا الطرفان إلى ضرورة تغليب صوت العقل والحكمة، والعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار الجاد، لتجنيب المنطقة والعالم مزيدا من الصراعات والفوضى الذي تقود إلى مصير غير معلوم.


