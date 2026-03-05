مقتل عنصرين من كتائب حزب الله في قصف في جنوب العراق

قتل عنصران من كتائب حزب الله في العراق، جراء ضربة استهدفتهما قرب قاعدة في جنوب العراق تابعة للفصيل الموالي لإيران، وسط احتدام الحرب في نقاط عدة من الشرق الأوسط.

وأفيد كذلك عن هجمات في بغداد وأربيل في أوقات متفرقة الأربعاء، فيما دعت السفارة الأمريكية في بغداد رعاياها إلى مغادرة العراق في أقرب فرصة تسنح لهم، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال مصدران في كتائب حزب الله إن العنصرين قُتلا جراء قصف استهدف سيارة كانت تقلهما قرب جرف الصخر حيث ينتشر الفصيل في قاعدة تابعة للحشد الشعبي العراقي. ووصف أحد المصدرين الهجوم بأنه «ضربة صهيونية - أمريكية».

وكانت قاعدة جرف النصر، المعروفة أيضا بجرف الصخر، في جنوب العراق، أول هدف عراقي لضربات نُسبت إلى إسرائيل والولايات المتحدة، امتدت لاحقا إلى مناطق أخرى.

وأدّت الضربات منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط إلى مقتل 14 مقاتلا معظمهم من كتائب حزب الله.

وكان العراق الذي ساده في الآونة الأخيرة قدر من الاستقرار بعدما كان لمدة طويلة ساحة صراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن أنه لا يريد الانجرار إلى الحرب، لكنه لم يبق في منأى عنها.

وأعلنت فصائل عدة موالية لإيران شكّلت تحالف "المقاومة الإسلامية في العراق" ومنها كتائب حزب الله أنها لن تبقى على الحياد، وأعلنت مسئوليتها عن مهاجمة قواعد أمريكية في المناطق بطائرات مسيّرة.

وأُسقطت الأربعاء ثلاث طائرات مسيّرة قرب مطار بغداد الدولي الذي يضم قاعدة عسكرية يتمركز فيها فريق للدعم اللوجستي يتبع للسفارة الأمريكية، وكان مركزا لقوات من التحالف بقيادة الولايات المتحدة إبان غزو العراق عام 2003.

وحاول متظاهرون موالون لإيران في الأيام الأخيرة اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة حيث تقع السفارة الأميركية وعدد من مباني المؤسسات الحكومية المهمة، لكنّ قوات الأمن فرّقتهم.

ودعت السفارة الأمريكية في بغداد رعاياها، الأربعاء، إلى مغادرة العراق "حالما تسمح الظروف بذلك، والبقاء في أماكن إقامتهم حتى تصبح الظروف آمنة للمغادرة".

وشكّل إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي والذي تتمركز فيه قوات أمريكية، الهدفَ الرئيسي لهجمات بطائرات مسيّرة اعترضت الدفاعات الجوية معظمها. وسمع دوي انفجارات جديدة الأربعاء في مدينة أربيل، عاصمة الإقليم التي تضم أيضا قنصلية أمريكية.