 السعودية: اعترضنا ودمرنا 3 صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج - بوابة الشروق
الخميس 5 مارس 2026 1:45 ص القاهرة
السعودية: اعترضنا ودمرنا 3 صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج

الدفاع الجوي السعودي
وكالات
نشر في: الخميس 5 مارس 2026 - 1:23 ص | آخر تحديث: الخميس 5 مارس 2026 - 1:23 ص

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيّرة فور دخولها أجواء المملكة، مؤكدة أن المنظومات الدفاعية تتصدى "الاعتداءات الإيرانية الجبانة والغاشمة".

وفي سياق متصل، قال مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية إن مصفاة رأس تنورة تعرضت صباح الأربعاء لمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة، مؤكداً أن التقديرات الأولية تشير إلى عدم تسجيل أضرار أو تأثر في إمدادات النفط.

وأوضح المالكي أن الهجوم استُخدمت فيه طائرة مسيّرة، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

