علق الإعلامي أحمد موسى، على التصريحات الأمريكية بشأن تدميرهم البحرية الإيرانية بالكامل، قائلًا: "قالك معندهمش ولا سفينة.. كل السفن اللي عندهم دمروها".

ولفت خلال تصريحات على برنامجه "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إلى تدميرهم سفينة إيرانية داخل المياه الدولية قرب دولة سريلانكا باستخدام طوربيدات لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية في 1945، قائلًا: "الأمريكان بيتباهوا بهذه الضربة وقالك لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية".

وتحدث عن نشر وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، لفيديو استهداف هذه السفينة، مشيرًا إلى الرسالة وراء هذا الاستهداف وهي التأكيد على قدرة أمريكا التامة على استهداف وتدمير السفن الإيرانية في أي مكان، قائلًا: "هو اللي عرض الفيديو دا، قالك أدي السفينة الإيرانية كانت في المياه الدولية وفاكرة إن هما هربانين عننا، إحنا متابعينهم ومش هنخلي سفينة موجودة".

وقال إن كلا الجانبين يستخدمان أسلحة حديثة، لافتًا إلى استخدام أمريكا صواريخ للمرة الأولى، واليوم لطوربيدات لم تستخدم منذ 1945، ومضيفًا أن إيران أيضًا أعلنت عن دخول عدد من الأسلحة للخدمة، معلقًا: "كل دولة بتجرب ما لديها من سلاح".

وتطرق موسى لمشكلة مضيق هرمز، لافتًا إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدميرهم للبحرية الإيرانية بالكامل ما يستحيل معه استخدامها في إغلاق المضيق.

وأوضح موسى أن مشكلة غلق المضيق غير مرتبطة بالسفن الإيرانية، قائلًا: "مشكلة مضيق هرمز الصواريخ أي سفينة بتحاول تعدي بيضربوها".

وأشار إلى توقف أكثر من 2000 سفنية عن دخول المضيق، نتيجة للتهديدات الإيرانية باستهداف أي سفية عابرة من وإلى المضيق.

وفي سياق متّصل، تحدث موسى عن تباهي القيادة الأمريكية بتدميرها للأسطول الإيراني، مقابل الصمت الإيراني الحالي، قائلًا: "النهاردة الأمريكان بيتباهوا بيتفاخروا باللي هما عاملينه، ملقتش دا في إيران".

وتابع: "إمبارح الليل كله لحد بعد الفجر استمرار ضربات لأول مرة نشوفها وإحنا عايشين، لا شوفناه في الغزو الأمريكي للعراق ولا شفناه في الحرب الأولي يونيو الماضي، بنشوفه حاليًا، لم نرى القوة العسكرية بتستخدم ضد دولة كما حدث بالأمس".

واختتم بالقول: "لا أحد يعلم حتى الآن خسائر الأربع أيام اللي فاتو في أي اتجاه لا في إيران ولا في أمريكا ولا في إسرائيل محدش عارف الخسائر".