مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة في البحيرة

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، إثر انقلاب سيارة تمناية بطريق محور الضبعة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تمناية بطريق محور الضبعة بعد بوابة السعودية، تجاه القاهرة؛ مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات؛ للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.



